Инфляция в мае составила 0,5%, с начала года – 7,4%

Инфляция в мае в Украине составила 0,5 %, с начала года – 7,4 %.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Инфляция в январе – мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 18,2 %, май к маю – 14,7 %.

Как сообщал УНИАН, в апреле к марту 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 0,9%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 15,6%.