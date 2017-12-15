Порошенко ввел Роговцеву в состав Набсовета Украинского культурного фонда

Президент Украины Петр Порошенко своим Указом ввел Аду Роговцеву и Александра Богуцкого в состав Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

Текст соответствующего документа размещен на официальном сайте главы государства.

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«Согласно части первой статьи 6 Закона Украины «Об Украинском культурном фонде» постановляю: определить для включения в состав Наблюдательного совета Украинского культурного фонда Богуцкого Александра Андреевича - директора - президента Международной коммерческой телерадиокомпании (ІСТV) (по согласию) и Роговцеву Аду Николаевну - народную артистку Украины, Героя Украины (по согласию)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об Украинском культурном фонде". Основными задачами фонда являются, в частности, содействие реализации госполитики в сферах культуры и искусств, развитие современных направлений культурной и художественной деятельности, выработка конкурентоспособного на мировом рынке отечественного (национального) культурного продукта.

Органами управления Украинского культурного фонда являются наблюдательный совет и дирекция фонда. Фонд имеет право образовывать территориальные отделения.

20 апреля президент Петр Порошенко подписал закон об "Украинском культурном фонде".