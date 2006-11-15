Кто есть кто в Министерстве юстиции и чем должен заниматься

Кабинет министров Украины своим постановлением №1577 от 14 ноября утвердил положение о Министерстве юстиции.

Текст постановления содержится на Правительственном портале.

Согласно положению, Минюст определен главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики.

Основными задачами Минюста определены: обеспечение реализации государственной правовой политики и политики в сфере адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, подготовка предложений о проведении правовой реформы, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовка предложений о совершенствовании законодательства, его систематизация, разработка проектов нормативно-правовых актов и международных договоров Украины по правовым вопросам, проведение правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов, государственная регистрация нормативно-правовых актов, ведения Единого государственного реестра таких актов.

Кроме того, к задачам Минюста отнесена координация работ по выполнению Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, организация выполнения решений судов и других органов (должностных лиц) в соответствии с законами, организация работы нотариата и органов регистрации актов гражданского состояния и тому подобное.

Положением определенно, что Минюст осуществляет правовую экспертизу на предмет соответствия Конституции и законам Украины, требованиям нормопроектировочной техники проектов законов, другим актам законодательства, которые подаются на рассмотрение Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, а также нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Кроме того, Минюст осуществляет легализацию всеукраинских объединений граждан, проводит регистрацию международных общественных организаций, отделений, филиалов, представительств и других структурных ячеек общественных (неправительственных) организаций иностранных государств в Украине, всеукраинских и международных благотворительных организаций и тому подобное. Минюст также осуществляет государственную регистрацию печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности. Положением также определенно, что Минюст обеспечивает подготовку соответствующих документов и представительство интересов государства в Европейском Суде по правам человека, и выступает как представитель интересов Президента Украины, в образованных им для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб и Кабинета министров Украины во время рассмотрения дел судами Украины и иностранных государств или международными судебными органами и учреждениями.

Положение определяет, что Минюст возглавляет министр, который назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой по представлению премьер-министра Украины; министр имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом министров Украины. Предложения относительно кандидатур заместителей министра вносит на рассмотрение Кабинета министров Украины премьер-министр Украины по представлению министра.

Министр осуществляет руководство министерством, а кроме того, имеет право принимать решение относительно распределения бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство, подает премьер-министру Украины предложения по образованию и ликвидации судов общей юрисдикции, согласованные с председателем Верховного Суда Украины или председателем соответствующего высшего специализированного суда, для представления Президенту Украины, назначает членов квалификационных комиссий судей, Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Министр распределяет обязанности между своими заместителями по согласованию с премьером, однако самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата министерства.

Предельную численность работников Минюста утверждает Кабинет министров Украины.

Структуру центрального аппарата министерства утверждает министр по согласованию с премьер-министром Украины. Штатное расписание и смету Минюста утверждает министр по согласованию с Минфином.