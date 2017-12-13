В Киеве с аншлагом прошел второй концерт американской певицы LP (фото, видео)

В Киеве вечером 12 декабря во Дворце cпорта прошел концерт Лауры Перголицци. LP приехала в столицу Украины второй раз за год.

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Первый концерт в Киеве певица дала 27 июня в Stereo Plaza. Там она собрала аншлаг. И вот LP снова в украинской столице, но на этот раз во Дворце cпорта. И снова зал забит.

На разогреве у певицы выступил эксцентричный британский дуэт Bloom Twins, создающий музыку в стиле дарк-поп. Дуэт, состоящий из сестер-близняшек, украинок Анны и Сони Куприенко, исполнил несколько своих англоязычных композиций, а также песню Не питай группы Океан Ельзи. Во время своего выступления Bloom Twins со сцены заявили, что однажды увидев LP, в нее нельзя не влюбиться.