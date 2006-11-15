ЦИК: до конца года выборы пройдут еще 42 раза

По состоянию на 15 ноября согласно обобщенной информации соответствующих решений территориальных избирательных комиссий, которые поступили в Центральную избирательную комиссию, постановлений Верховной Рады Украины и сообщений местных советов до конца 2006 года в 17 областях Украины и Автономной Республике Крым запланировано проведение 42 повторных, промежуточных и внеочередных местных выборов. При этом 32 из них уже назначено, а представление о назначении других внеочередных выборов направлено в Верховную Раду Украины.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Центризбирком продолжает осуществлять постоянный контроль за деятельностью избирательных комиссий разного уровня, которые образуются для организации подготовки и проведения вышеупомянутых местных выборов, а также предоставлять им необходимое консультативно-методическое обеспечение.

Для конкретной помощи только в период с 14 по 18 ноября Центризбирком направил в командировку в отмеченные областные центры три рабочие группы, которые возглавили члены Центральной избирательной комиссии, в частности и кураторы соответствующих регионов. Так, Александр ЧУПАХИН будет заниматься вопросами подготовки к выборам в Кировограде, Бронислав РАЙКОВСКИЙ – в Чернигове, а Игорь КАЧУР – в Полтаве. В каждой из групп будут работать специалисты Секретариата Комиссии от управления организационно-методической работы, юридического управления, а также отдела сводного планирования и финансирования.

Следующий этап предоставления помощи на местном уровне, кроме прочего, предусматривает командировку в эти регионы еще трех групп специалистов во главе с кураторами непосредственно накануне и на время выборов в период с 21 по 28 ноября.

Финансирование местных выборов будет организовано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 октября 2006 года №1402 «О финансовом обеспечении подготовки и проведения внеочередных местных выборов в 2006 году», которая определяет порядок финансирования внеочередных местных выборов, а именно городского, сельского, поселкового председателя. В соответствии с постановлением, финансирование этих выборов будет осуществляться в пределах неиспользованного остатка субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для проведения выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местными советами и сельскими, поселковыми, городскими председателями.

«Такой механизм позволит своевременно обеспечить финансирование проведения этих выборов, - отметил Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ. По его словам, Комиссия своевременно подала госказначейству информацию о распределении субвенций в разрезе Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя в соответствии с росписью государственного бюджета по установленной форме. Следовательно, процесс перечисления субвенции в местные бюджеты продолжается уже более месяца.

В свою очередь Совет министров Автономной Республики Крым и соответствующие облгосадминистрации практически завершили распределение субвенций между бюджетами районов, городами областного значения, а районные госадминистрации и исполнительные органы городских (городов республиканского Автономной Республики Крым и областного значения) советов – между бюджетами городов районного значения, районов в городах, сел, поселков, исходя из количества территориальных избирательных комиссий (ТИК) всех уровней. Для этого Центральной избирательной комиссией в свое время были утверждены средние нормы расходов для подготовки и проведения местных выборов.

На финансирование внеочередных выборов, которые проводятся в Украине, до конца года запланировано использовать почти 5 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета. Основная сумма расходов – свыше 3 миллионов гривен – связана с проведением внеочередных выборов в трех регионах: Кировоградского (1,047 млн. грн.), Полтавского (1,147 млн. грн.) и Черниговского (1,041 млн. грн.) городских председателей. Естественно, что сумма финансирования прямо зависит от количества избирательных участков и избирателей, включенных в списки избирателей, а также количества зарегистрированных кандидатов.

Как сообщил Я.ДАВЫДОВИЧ, выделение средств на внеочередные выборы, которые будут проходить в 2006 году в Украине, происходит планово.

Примечательно, что для предотвращения перерасходов Центризбиркомом еще в январе 2006 года принято постановление №91 «Об утверждении средних норм расходов территориальных избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 26 марта 2006 года». Следовательно, средняя сумма, предусмотренная на проведение выборов сельского, поселкового председателя составляет приблизительно 25-30 тысяч гривен. Внеочередные выборы в небольших селах обходятся ориентировочно в 18 тысяч гривен. А выборы городского председателя города районного значения будут стоить от 50 до 185 тысяч гривен. Во всех приведенных примерах расходы будут зависеть от количества избирательных участков и собственно избирателей.

Как сообщалось, наиболее масштабные выборы по количеству избирателей будут проведены 26 ноября 2006 года в трех областных центрах – Кировограде, Полтаве и Чернигове. Городскими территориальными избирательными комиссиями зарегистрировано кандидатами на должность городского председателя: в г.Кировоград – 35 граждан, в г.Полтава – 12 граждан, в г.Чернигов – 44 гражданина (1 кандидат на должность городского председателя обратился в территориальную избирательную комиссию с письменным заявлением об отказе от баллотирования).