Сегодня Ющенко проведет заседание СНБО
06:32, 05 июня 2009Общество
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Тема - энергетика
5 июня, в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основной вопрос, вынесенный на заседание, – развитие рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины.
По завершении планируется брифинг участников заседания СНБО.
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