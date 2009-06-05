Кто убил начальника управления газоснабжения и его жену?

Милиция рассматривает несколько версий убийства начальника Константиновского управления по газоснабжению и его жены.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области, генерал-майор Николай КУПЯНСКИЙ.

По его словам, в Константиновке создана следственно-оперативная группа, «руководство УВД и я лично выезжаем в Константиновский горотдел милиции, заслушиваем проведенную р аботу».

Н.КУПЯНСКИЙ отметил, что по данному уголовному делу отрабатывается несколько версий. «То ли это было разбойное нападение, то ли заказное убийство, но ни на одной из версий мы пока не можем остановиться», - сказал он и добавил, что «уже допрошено более 600 человек – местных жителей, а также знакомых с семьей убитого». «Проводится определенная работа, чтобы раскрыть это преступление», - сказал Н.КУПЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области 26 мая были убиты начальник Константиновского управления по газоснабжению и его жена. Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили в доме тела мужчины и женщины. Мужчина был убит из огнестрельного оружия, а женщина имела многочисленные ножевые ранения и впоследствии умерла в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело.