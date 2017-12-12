"Думаю, он сюда не приедет": супермодель пожелала удачи экс-супругу Онищенко, подозреваемому в "газовом деле"

Супермодель Снежана Онопко рассказал, в каких отношения сейчас со своим бывшим супругом беглым политиком Александром Онищенко.

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"Я к Саше очень хорошо отношусь, но мы не остались в каких-то отношениях, потому что у меня человек. И в наших с Колей (нынешний муж) отношениях это было бы неверно. Но, думаю, он сюда не приедет и заключен не будет. Желаю Саше успехов", - заявила украинская супермодель в эфире "1+1".

15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування».

В целом в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на соглашение со следствием.

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины. По словам Онищенко, одна из европейских стран предоставила ему статус политического беженца.