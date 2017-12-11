Волшебное преображение: организаторы показали фото "ожившей" новогодней елки в Киеве
14:31, 11 декабря 2017Общество
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Организаторы завершили монтажные работы. Сегодня елку начнут украшать.
На фото видно, как изменилась новогодняя красавица / Folk Ukraine в Facebook
Организаторы опубликовали фото главной новогодней елки страны после завершения монтажных работ. Соответствующие фото опубликованы на странице Folk Ukraine в Facebook.
Также отмечается, что украшать елку начнут сегодня, 11 декабря. Ранее этим планировали заняться 10 декабря.
Напомним, пользователи соцсетей раскритиковали главную новогоднюю елку страны, которую уже начали устанавливать на Софийской площади в Киеве. Ее назвали "облысевшей" и "кривой".
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