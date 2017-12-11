Волшебное преображение: организаторы показали фото "ожившей" новогодней елки в Киеве

14:31, 11 декабря 2017
Общество
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Организаторы завершили монтажные работы. Сегодня елку начнут украшать.

Folk Ukraine в Facebook

Организаторы опубликовали фото главной новогодней елки страны после завершения монтажных работ. Соответствующие фото опубликованы на странице Folk Ukraine в Facebook.

Также отмечается, что украшать елку начнут сегодня, 11 декабря. Ранее этим планировали заняться 10 декабря. 

Напомним, пользователи соцсетей раскритиковали главную новогоднюю елку страны, которую уже начали устанавливать на Софийской площади в Киеве. Ее назвали "облысевшей" и "кривой".

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Теги: #елка в Киеве#новогодняя елка