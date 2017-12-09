Изменения в ПДД: ждать ли наказаний за нарушения

В уходящем году парламент и правительство продемонстрировали довольно высокую активность в принятии новых нормативно-правовых актов, часть из которых была направлена на регулирования вопросов, в той или иной мере касающихся украинских водителей. Поэтому начало 2018 года будет ознаменовано вступлением в силу изменений в Правила дорожного движения в части скоростных ограничений для движения транспортных средств в пределах населенных пунктов. С 1 января максимально допустимая скорость на таких участках автомобильных дорог не должна будет превышать 50 км/час.

В целом, подобные изменения следует расценивать в позитивном ключе, поскольку соблюдение такого скоростного режима позволяет существенно снизить как количество летальных исходов в случае столкновения с пешеходами, так и тяжесть полученных ими травм. Согласно аналитическому отчету Всемирного банка, в Украине большинство ДТП с тяжелыми последствиями возникает именно в связи с превышением скорости водителями и является причиной наступления смерти в 39% случаев. Снижение предельно допустимой скорости позволяет существенно сократить длину тормозного пути и увеличить время для принятия водителем того или иного решения в условиях конкретной дорожной обстановки. Об эффективности данного средства борьбы с ДТП и их последствиями свидетельствует и то, что аналогичные ограничения для населенных пунктов установлены практически во всех европейских странах.

Начало 2018 года будет ознаменовано вступлением в силу изменений в Правила дорожного движения в части скоростных ограничений для движения транспортных средств в пределах населенных пунктов

В то же время, не смотря на все плюсы данных законодательных изменений, в первую очередь, возникает вопрос о перспективах соблюдения установленных ограничений. Эту проблему правительство планирует решить несколькими средствами: обеспечив автоматическую фиксацию правонарушений, связанных с несоблюдением Правил дорожного движения, и ужесточив административную ответственность за их совершение.

Аспект с автоматической фиксацией был урегулирован принятием Постановления Кабинета министров №833 от 10 октября 2017 года «О функционировании системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Этим документом предусмотрен перечень нарушений, которые будут фиксироваться с помощью фото- и видеосъемки. Среди них и превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств. Также в постановлении указаны способы размещения соответствующих технических средств: стационарные, передвижные и мобильные (установленные на служебных транспортных средствах Национальной полиции).

Что касается ответственности за нарушение, связанное с превышением скорости, то, на сегодняшний день, соответствующие изменения еще не приняты и находятся в Верховной Раде в виде законопроекта №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». Этим документом парламентарии предлагают снизить скоростной порог, то есть, превышение максимально допустимой скорости, с 20 км/час до 10 км/час. Следовательно, с принятием данного проекта Закона, движение со скоростью свыше 60 км/час в пределах населенного пункта будет считаться нарушением (50 км/час – максимально допустимая скорость и 10 км/час допустимое превышение). Помимо этого, вырастут и размеры штрафов: так, за превышение предельно допустимой скорости более чем на 10 км/час штраф составит 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен), а за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/час – 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 гривен).

Следует отметить, что вышеуказанные изменения в законодательстве связаны с выполнением утвержденной Кабинетом министров Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, целью которой является снижение до 30% уровня смертности вследствие ДТП. В этой связи, предложенные в законопроекте №7286 нововведения, с большой долей вероятности, будут приняты в соответствующей редакции. Поэтому водителям можно уже сейчас готовиться к грядущим изменениям.

Иван Божко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»