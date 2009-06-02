Два района Херсона из-за долгов остались без воды

ОАО «Херсоноблэнерго» за долги сегодня обесточило две водонасосные скважины КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона» (Горводоканал).

Об этом УНИАН сообщил директор Горводоканала Владимир ПРИСЯЖНЮК.

«Без воды остались центр Херсона, район ХБК и прилегающий к нему частный сектор», - сказал В.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что долг за электроэнергию составляет около 2 млн. грн.

«Сейчас уже начинаем включение скважин», - сказал В.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он затруднился ответить, в какие сроки предприятие сможет погасить долг за электричество.

Между тем в пресс-службе «Херсоноблэнерго» сообщили, что обратились к мэру Херсона Владимиру САЛЬДО и в прокурору Херсонской области с просьбой проверить деятельность КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона» (Горводоканал).

Так, «Херсоноблэнерго» просит провести проверку финансово-хозяйственной деятельности КП на предмет целевого использования средств, заложенных в структуре тарифа на водоснабжение и предназначенных для расчетов с энергетиками.

По итогам проверки «Херсоноблэнерго» предлагает принять решение о «целесообразности пребывания должностных лиц Горводоканала на руководящих постах и привлечения их к ответственности в установленном законом порядке».