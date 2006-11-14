Подорожание газа может повысить себестоимость жилья на 7-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз журналистам сделал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Анатолий БЕРКУТА на мероприятии, посвященном завершению основного объема строительных работ по возведению логистического центра возле аэропорта «Борисполь».

«Если цена на газ составит 130 дол. для всех производителей, и если под эти деньги мы еще поднимем зарплату строителям с 1,5 тыс. грн. до 2 тыс. грн., то тогда увеличение стоимости жилья составит около 7-10%», - сказал А. БЕРКУТА.

По его мнению, подорожание коммунальных услуг повлечет за собой и увеличение заработной платы. «Потому что, если коммунальные услуги подорожают, нужно же дать гражданину источник, откуда он может их возмещать. За счет субсидий мы вопроса никогда не решим», - уточнил замминистра.

А.БЕРКУТА считает, что для квалифицированного рабочего, который занят в строительстве, заработная плата должна составлять 2,5-3 тыс. грн. «Пока мы платим 1,5-2 тыс. Если зарплата поднимется на 30%, а доля зарплаты сейчас составляет приблизительно 18%, вот вам и увеличение стоимости строительства», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, правительство утвердит рекомендуемую предельную цену газа для промышленных предприятий в начале декабря текущего года.

Справка УНИАН. С 1 марта 2006 г. НКРЭ повысила предельный уровень цен на газ для промышленных потребителей на 30% - с 422 до 548 грн. за 1 тыс. кубометров (до 107 долларов за 1 тыс. кубометров). Цена на природный газ, который используется для нужд бюджетных организаций, выросла на 80% - с 360 грн. за 1 тыс. кубометров до 648 грн.; для предприятий теплокоммунэнерго, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных - на 79%.

24 октября т.г. RosUkrEnergo и ЗАО «УкрГаз-Энерго» подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы, согласно которому в 2007 году в адрес «УкрГаз-Энерго» будут поставлены не менее 55 млрд. кубометров природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 дол. за 1000 кубометров.