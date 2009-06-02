Суд дал Львову второго мэра

Апелляционный административный суд города Киева подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 27 декабря 2005 года о восстановлении Любомира БУНЯКА в должности городского председателя Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представителям региональных СМИ сам Л.БУНЯК, подчеркнув, что соответствующее решение суд принял 30 апреля 2009 года.

«Теперь уже дело за исполнительной службой. Постановление суда вступило в законную силу по решению суда, который восстановил меня в должности. Постановление должно быть исполнено и немедленно, ведь именно так отмечено в решении: постановление подлежит немедленному исполнению", - заявил Л.БУНЯК.

Он сообщил, что "уже был в городском совете и поставил в известность юридическую службу мэрии. Я не хочу, чтобы это было за спиной, считаю, что такие вещи необходимо делать этически. Я готов уже приступить к исполнению обязанностей, однако Андрей САДОВЫЙ, как мне сказали, еще неделю будет в отпуске. Я хочу, чтобы он ознакомился со всеми документами. В следующий понедельник-вторник решение суда будет подано для исполнения в исполнительную службу".

Он также отметил, что будет требовать денежной компенсации за все время «вынужденного прогула» и зачисления ему трудового стажа.

В то же время, Львовский горсовет готовит кассационную жалобу относительно восстановления в должности мэра Л.БУНЯКА, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Там отметили, что "Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрены исключительные основания досрочного прекращения полномочий городского председателя. Поскольку городской председатель состоит в должности на законных основаниях, юридическое управление не видит правового механизма исполнения решения Апелляционного административного суда. На отмеченное решение готовится кассационная жалоба".

Справка УНИАН. 27 сентября 2005 года депутаты Львовского городского совета досрочно прекратили полномочия мэра Л.БУНЯКА.

27 декабря 2005 года Шевченковский райсуд Киева восстановил Л.БУНЯКА в должности городского председателя Львова.

В ответ депутаты Львовского городского совета в конце декабря 2005 года приняли повторное решение о досрочном прекращении полномочий Л.БУНЯКА в должности городского председателя. Это решение, в свою очередь, опротестовал прокурор города Львова.

Л.БУНЯК также его обжаловал в одном из судов Киева. Суд вынес решение в пользу Л.БУНЯКА.

Львовский горсовет проиграл в апелляционном суде, обжаловав решение о восстановлении Л.БУНЯКА в должности мэра Львова.