В Каневе сожгли памятник Ленину

В городе Каневе Черкасской области неизвестные сожгли установленный на Соборной площади памятник Владимиру Ленину.

Как сегодня сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черкасской области, правонарушение было совершено в ночь с 31 мая на 1 июня.

Сделанная из пластика скульптура обгорела преимущественно спереди.

По данным правоохранителей, злоумышленники обмотали памятник старой одеждой, веревками, пропитали все это смолой и дизтопливом и подожгли.

По словам главного архитектора Канева Игоря РЕНЬКАСА, после поджога памятник необходимо полностью реставрировать.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Справка УНИАН. Месяц назад памятник В.Ленину был отреставрирован на средства жителей Канева, которые пожертвовали на это почти 15 тыс. грн.