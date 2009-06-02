На завтра синоптики обещают дожди

На завтра, 3 июня, синоптики прогнозируют в Украине теплую дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, северных, а днем местами и в центральных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западной части кое-где сильные ливни; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 14-19° (в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°); на остальной территории ночью 11-16°, днем 22-27°, на востоке и юге местами 30-32°, в северных областях 17-22°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 17-22°, в Киеве - ночью 13-15°, днем 20-22°.