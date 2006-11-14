БЮТ инициирует референдум для отставки мера Киева

Блок Юлии Тимошенко совместно с другими оппозиционными силами инициирует референдум для отставки мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом на пресс-конференции сказал депутат фракции БЮТ в Киевсовете Михаил Бродский, передает корреспондент Киевского портала.

Бродский сообщил, что для того чтобы начать процедуру отставки требуется собрать подписи 10% избирателей Киева. После этого, Киевсовет должен большинством голосов принять решение о проведении референдума. Затем, в течении 30 дней после принятие такого решения, можно провести референдум.

Депутат убежден, что все этапы можно провести оперативно, однако, главной проблемой остается проведение решения через Киевсовет.

Бродский заявил, что процедура инициации референдума стартует 15 января 2007 года. Это произойдет в том случае, если Черновецкий не уйдет с занимаемой должности добровольно.

Депутат заявил, что уже сейчас нет сомнений в том, что киевляне прекратят полномочия мэра на референдуме. По его словам, устранить Черновецкого в другой способ невозможно, так как необходимо набрать не менее 80 депутатов в Киевсовете.

Бродский подчеркнул, что проблемой Черновецкого является то, что Омельченко оставил ему мало земли и собственности для подкупа депутатов. Кроме того, Омельченко увеличил депутатский корпус Киевсовета с 90 до 120 человек.

Депутат также считает, что необходимо параллельно с выборами мэра Киева провести досрочные выборы депутатского корпуса Киевсовета. По его словам, это позволит киевлянам дать оценку тем политическим силам, которые не оправдали надежд избирателей.