В Кировоградской области упал самолет: пилот травмирован
10:33, 02 июня 2009Общество
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Причина катастрофы устанавливается
Вчера в 13.06 неподалеку от села Большие Трояны Кировоградской области упал одноместный одномоторный самолет, который выполнял пробный полет над сельхозугодьями.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате падения пострадал пилот, он госпитализирован в Уманскую центральную больницу Черкасской области.
Причина катастрофы устанавливается. Самолет принадлежит частной компании «11 Авиакрыло» из Киева.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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