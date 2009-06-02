В Кировоградской области упал самолет: пилот травмирован

Вчера в 13.06 неподалеку от села Большие Трояны Кировоградской области упал одноместный одномоторный самолет, который выполнял пробный полет над сельхозугодьями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате падения пострадал пилот, он госпитализирован в Уманскую центральную больницу Черкасской области.

Причина катастрофы устанавливается. Самолет принадлежит частной компании «11 Авиакрыло» из Киева.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.