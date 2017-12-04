"Мир Юрского периода 2": в сети появился тизер продолжения фильма о динозаврах (видео)

Universal Pictures опубликовала тизер продолжения фильма "Мир Юрского периода" (Jurassic World).

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В 15-секундном ролике показано, что главные герои первой части вновь отправятся в парк, где их будут ждать динозавры. Главные роли исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, Рэйф Сполл, Джеймс Кромвелл.

Премьера фильма "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) состоится 7 июня 2018 года. Премьера картины будет приурочена к 25-летию с момента выхода "Парка Юрского периода" (Jurassic Park), снятого Стивеном Спилбергом в 1993 году.

Фильм "Мир Юрского периода", который вышел в 2015 году, побил рекорд, собрав за первые выходные в прокате 511 миллионов долларов.