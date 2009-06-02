РФ и Украина могут скооперироваться для создания авиадвигателей

Вопросы возможной кооперации в разработке и производстве двигателей для новейшего гражданского самолета XXI века МС-21 будут обсуждаться на заседании межгосударственного координационного совета (МКС) по сотрудничеству между Россией и Украиной в области авиадвигателестроения, который пройдет сегодня в Запорожье, сообщил РИА Новостипредставитель ОАО "Мотор Сич".

"Мотор Сич" - одно из крупнейших в мире и единственное в Украине предприятие по производству, испытанию, сопровождению в эксплуатации и ремонту 55 типов и модификаций двигателей. Помимо России, продукция "Мотор Сич" эксплуатируется в более чем 100 странах.

"Отдельной строкой в повестке 28-го заседания МКС значится участие российско-украинской кооперации в разработке и производстве силовой установки для магистрального самолета МС-21. Не исключено, что запорожские моторостроители "Мотор Сич" и назначенные российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) головные подрядчики по разработке двигателя для МС-21 определят долю участия сторон в проекте и зафиксируют это в отдельном протоколе", - отметил представитель ОАО "Мотор Сич".

На заседании МКС планируется также обсудить результаты проведения государственных испытаний еще одного "кита" российско-украинского сотрудничества по проекту не имеющего мировых аналогов самолета Ан-70.

Кроме того, о завершении работ по испытанию системы противопомпажной защиты, устранению замечаний комиссии и обеспечению поставок двигателя АИ-222-25 для завершения государственных испытаний самолета Як-130 доложат представители украинских ОАО "Мотор Сич", КБ "Прогресс" и московского ММПП "Салют" Вячеслав Богуслаев, Федор Муравченко и Валерий Поклад. Эти же участники кооперации представят развернутое сообщение по вопросу о выполнении поставок двигателей Д-436-Т1/ТП/148, а также о состоянии разработки электронной системы управления для этого мотора.

Актуальность представительного совещания с участием руководителей крупнейших предприятий отрасли продиктована как текущей экономической ситуацией, ухудшающейся в связи с кризисом неплатежей за выполненные работы, так и состоянием дел в российско-украинской кооперации в свете политических отношений между странами.

О ходе оформления протоколов к соглашению между правительствами РФ и Украины о сотрудничестве в области разработки, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники от 20 августа 1997 года, как ожидается, доложит представитель министерства промышленности и торговли. Планируется, что согласованный двумя сторонами протокол, существенно расширяющий перечень основных направлений сотрудничества и дающий участникам кооперации четкое представление о перспективах развития, будет подписан в самое ближайшее время.