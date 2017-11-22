Евровидение-2018: стало известно имя ведущего национального отбора

Ведущим Национального отбора на "Евровидение-2018" станет комик и телеведущий Сергей Притула. Об этом сообщает информационный партнер конкурса - телеканал СТБ.

Сам ведущий признался, что по части шуток будет ориентироваться на месте, а от первого прямого эфира Нацотбора-2018 ожидает отсутствия явного фаворита.

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"Хотелось бы такого же конкурентного набора исполнителей, как и в предыдущие два года, когда в каждом полуфинале сразу по три участника претендовали на участие в "Евровидении", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройедт в Португалии, примут участие 43 страны.