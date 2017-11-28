Российский истребитель перехватил самолет ВВС США над Черным морем‍

Российский истребитель Су-30 25 ноября совершил "небезопасный перехват" американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon над Черным морем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

"Американский самолет выполнял задачи в международном воздушном пространстве и не делал никаких действий, чтобы спровоцировать такое поведение с российской стороны", - заявила представитель пресс-службы Пентагона Мишель Балданза.

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Отмечается, что американский самолет подвергся сильной турбулентности. По ее словам, истребитель РФ прошел на расстоянии примерно 15 метров (50 футов).

Сотрудница ВМС США сообщила, что перехват длился около 24 минут. «Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем задействованным воздушным экипажам», - добавила она.

Ранее сообщалось, что российский военный самолет пролетел над Белым домом.