37 миллионов инфицированных: сегодня отмечается день борьбы со СПИДом (видео)

1 декабря отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита впервые зафиксировали в США в 1981 году. За сутки в мире 400 тысяч человек заражается этой болезнью.

СПИД не смертелен, а вот ВИЧ-инфекция способна разрушить иммунную систему. Ребенок, рожденный от инфицированной матери, не обязательно является носителем вируса. Около 37 млн человек в мире живут с ВИЧ-инфекцией, почти 21 млн из них получают антиретровирусную терапию.

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Каждые 17 секунд заражается один человек. В тройку стран-лидеров по заболеванию вошли ЮАР, Нигерия, Россия. На начало 2017 года в Украине проживали 238 тысяч людей с ВИЧ. Динамика заболевания уменьшается только среди детей.