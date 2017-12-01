К Тине Кароль присоединился барабанщик Джастина Бибера

Тина Кароль выступит на музыкальной премии М1 Music Awards 2017 с новым составом музыкантов и молодым исполнителем Никитой Ломакиным.

К команде певицы присоединился американский барабанщик Дэвон Тэйлор, который ранее играл с такими мировыми звездами, как Justin Bieber, Rita Ora, Zendaya, Chrisette Michelle, Musiq Soulchild и многими другими.

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Сейчас Дэвон Тэйлор играет на всех сольных концертах Тины Кароль в рамках ее Всеукраинского тура в поддержку альбома "Интонации". 30 ноября прошел третий сольный концерт подряд певицы в Одесском оперном театре, прямая трансляция с которого велась на официальной странице Кароль на Facebook.