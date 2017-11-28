В Киеве возле Вечного огня появилась охрана (фоторепортаж)

В ночь с 6 на 7 ноября 2017 г. и 19 ноября этого же года неизвестные злоумышленники залили цементом Вечный огонь. После восстановления поврежденного Вечного Огня представители общественной организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО" и ПАО "Киевгаз" изъявили желание охранять огонь, и пригласили всех неравнодушных граждан к охране мемориала.

"Мы ни в коем случае не допустим повторения позорных актов вандализма над символом вечной памяти. Очень жаль, что такие поступки вообще могут иметь место в самом центре столицы нашего государства. ПАО "Киевгаз" с радостью будет способствовать всем единомышленникам, которые также присоединяются к охране мемориала. По крайней мере, будем угощать теплым чаем", – сказано в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве установили видеокамеры возле нескольких памятников, чтобы избежать актов вандализма.