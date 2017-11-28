Председатель ОГА Гундич встретился с инвесторами, которые выращивают на Житомирщине хмель для немецкого пива

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня провел встречу с инвесторами, которые выращивают на Житомирщине хмель для немецкого пива. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации (ОГА).

Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА Гундич поручил новым главам ОТО сформировать реалистичные бюджеты (фото)Как отмечается в сообщении, предприятие с немецкими инвестициями «Хопштайнер Украина», которое занимается выращиванием и переработкой хмеля и имеет мощности в Чудновском районе, планирует увеличить объемы производства.

Председатель ОГА Игорь Гундич сегодня, 28 ноября, встретился с владельцами и руководителями компании, чтобы обсудить и помочь в решении вопросов, которые возникают в развитии бизнеса. «Рад, что у нас есть инвесторы, которым не просто интересная Житомирщина как плодородная земля. А которые имеют полный цикл производства на территории нашей области – начиная от выращивания хмеля, сбора, обработки и завершая переработкой в гранулы. Несмотря на то, что компания поставляет хмель в крупные корпорации и частные пивоварни, надеюсь, что и одни из лучших сортов немецкого пива имеют истоки из Житомирской области. Мы заинтересованы в таких инвесторах и увеличении объемов производства хмеля на Житомирщине», – подчеркнул Игорь Гундич.

По словам владельца компании Яхима Гейде, предприятие уже более 10 лет работает в украинском бизнесе и понимает долгосрочные циклы развития. На сегодня мировые рынки позволяют развивать бизнес по производству и переработке хмеля.

В бизнес-плане предприятия на 2018 год – увеличить площади на 32 га.

В селе Карповка Чудновского района компания имеет 81 га рабочих хмельников. Хмель здесь не только выращивают, но и перерабатывают и формируют в специальные гранулы.

С 2017 года компания также занимается регистрацией популярных немецких сортов: Шпальтер Селект, Тетнангер, Магнум, Норден Бревер, Перле.

Руководство предприятия обратилось к председателю ОГА с проблемными вопросами по оформлению земельных паев жителями района.

«Я взял на контроль эти вопросы и обещаю рассмотреть их за несколько дней, ведь развитие производства, уплата налогов, рабочие места и увеличение доходов людей для нас является определяющим»,- отметил Гундич.

Справка УНИАН. ООО «Хопштайнер Украина» – крупнейшее предприятие по выращиванию и переработке хмеля в Украине. Компания выращивает и перерабатывает 80 % общего количества хмеля в Украине. Цех по производству гранул расположен в селе Карповка Чудновского района Житомирской области. Общая площадь полей компании в Житомирской области – более 200 га. Объемы производства - 350 т хмеля в год.