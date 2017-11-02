Житомирский облсовет увеличил лимит кредитования программы "Собственный дом"

Житомирский облсовет сегодня поддержал инициативу председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича об увеличении лимита кредитования программы «Собственный дом».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали большинство депутатов Житомирского областного совета.

Так, на сессии утвердили изменения в программу индивидуального строительства жилья на селе, которые инициировал Гундич.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, теперь люди смогут принять в рамках этой программы, значительно больший максимальный кредит - не 200 тыс. грн на строительство жилья, а 300 тыс. грн.

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Согласно внесенным изменениям, жители сельской местности смогут взять кредит под 3% в сумме: до 300 тысяч гривень для сооружения нового жилого дома; в 200 тысяч гривень – для приобретения жилья; до 150 тысяч гривень – для реконструкции (ремонта) жилого дома или достройки жилого объекта незавершенного строительства; до 50 тысяч гривень – для сооружения инженерных сетей и подключение их к существующим коммуникациям.

«Кроме того, депутаты дополнительно направили из областного бюджета 500 тыс. грн для реализации программы до конца 2017 года», - отмечают в пресс-службе ОГА.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году этой программой воспользовались 16 семей Житомирщины. Из них – 5 семей участников антитеррористической операции и 3 многодетные семьи. Еще 7 семей обратились к властям за согласованием получения кредита.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать документы в КП «Областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе».