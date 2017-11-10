В Житомире близок к завершению проект по разработке и запуску индустриального парка - председатель ОГА Гундич
По мнению председателя Житомирской ОГА, индустриальный парк откроет новые экономические и социальные возможности для области, а региональное туристическое агентство Житомирщины - новые перспективы.
В Житомире близок к завершению проект по разработке и запуску индустриального парка. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич во время встречи с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Михаилом Титарчук.
"В Житомире - близок к завершению проект по разработке и запуску в работу индустриального парка", - отметил Гундич.
Он также обсудил с Титарчук перспективы развития туризма и индустриального парка в регионе.
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По мнению председателя Житомирской ОГА, индустриальный парк откроет новые экономические и социальные возможности для области, а региональное туристическое агентство Житомирщины - новые перспективы.
«Мы готовим проект региональной туристического агентства Житомирской области. Считаю, что это перспективно и у нас есть, что показать - даже я не все еще видел. Взять хотя бы музей драгоценных камней в Хорошево - таких в Украине вы не найдете. Сейчас идей, как развивать туризм, много. Прежде всего, должно быть ответственный человек, который бы этим жил. Дальше - разработка различных программ на смартфон, QR-коды на каждом туристическом объекте, и многое другое - инновационного. Начинать надо с малого», - подчеркнул Гундич.
Как сообщал УНИАН, с начала года более тысячи жителей Житомирщины подписали контракт с ВСУ.