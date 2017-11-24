"Злодеи, идите в ж...пу": Зеленский отреагировал на скандал вокруг "Сватов" (видео)

Украинский шоумен, актер, звезда "Квартала 95" Владимир Зеленский записал второе видеообращение относительно ситуации с сериалом "Сваты", который оказался под угрозой закрытия.

Зеленский прокомментировал основные моменты, относительно которых возникли споры в соцсетях.

"Первое: кому нахрен нужен сериал? Отвечаю: вкусов много, не нравится - не смотришь. Кому нафиг нужно? 800 млн просмотров только в Youtube. Второе, что "Сваты" - это пропаганда. Ребята, окститесь. Сериал "Сваты" про семью, про любовь, про детей. Там нет ничего, кроме юмора, смеха и теплого настроения. Ни-че-го", - заявил Зеленский.

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"Самый неприятный аргумент - "Что ж такое, только тронули наших "Сватов", и мы проснулись". Ребята, это вы только проснулись, а я не сплю последние 15 лет, и каждую субботу "Квартал" не спит, и каждую субботу мы говорили все, что думаем, всем власть имущим, они только приходят и уходят, а мы есть. Мы навсегда", - заявил шоумен.

Закончил комик свое видеобращение так:

"Всем людям, которые нас сорят, хотят нас делить по цвету, языку и т. д., скажу от имени образа Васи Голобородько (президент в исполнении Зеленского в сериале "Слуга народа", - ред.): А вы все остальные, злодеи, идите в ж...пу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину РФ актеру и исполнителю главной роли в сериале "Сваты" Федору Добронравову. Позже СМИ стали сообщать, что в Украине готовятся запретить и сам сериал.

Владимир Зеленский жестко прокомментировал возможный запрет "Сватов". Артист раскритиковал действия СБУ.