В Харькове в 2018 году подорожает проезд в электротранспорте

Вероятность повышения тарифов ориентировочно к апрелю 2018-года - высокая, сообщил на пресс-конференции заместитель Харьковского городского председателя по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, передает МедиаПорт.

Читайте такжеМосковский проспект в Харькове расширят еще на две полосы (фото)«На сегодняшний день мы, к сожалению, имеем недостачу по кадровому составу по нашим четырем предприятиям, даже не берем метрополитен, по которому тоже есть кадровый голод. Это около 400 человек. В первую очередь мы говорим о водителях, вагоновожатых. Для того, чтобы людей сохранить и привлечь, нам нужно повышать заработную плату. И мы будем это поэтапно делать, начиная с января 2018 года», - сказал Водовозов.

«Повышение заработной платы, как бы этого нам не хотелось, потянет за собой повышение стоимости проезда, потому что это основная составляющая зарплаты, электричества, содержания подвижного состава, три основных составляющие нашей себестоимости», - объяснил вице-мэр.

По его словам, к горсовету «вышли с инициативой коммунальные предприятия».

«Донесли ту ситуацию, в которой они сегодня находятся, что с учетом закупки подвижного состава, которую мы планируем в следующем году осуществить по троллейбусам, нам нужно привлечь людей, и мы дали разрешение нашим коммунальным предприятиям на повышение тарифов», - подтвердил Водовозов.

«Это не значит, что тариф повысится 1 января или 1 февраля, ни в коем случае, даже с законодательной точки зрения это физически невозможно. Вероятность того, что к апрелю тариф повысится - очень высокая», - объяснил Водовозов.

«Мы просчитаем все варианты и после этого доведем цифры. Цифры сегодня я назвать не могу, потому что для этого нужно просчитать, насколько мы реально поднимем зарплату, какой она будет, все с отчислениями. Когда будут расчёты, мы дадим вам окончательные цифры», - сообщил он.

Повышение тарифов коснется всех видов городского электрического транспорта. Последний раз тарифы в горэлектротранспорте повышали в марте 2017 года.