Житомирский облсовет будет просить государство выделять АТОшникам деньги вместо земельных участков

Житомирский облсовет будет просить руководство государства, чтобы участникам АТО выделяли вместо земельных участков денежную компенсацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Такое решение приняли сегодня во время встречи в Житомире местные общественные организации участников антитеррористической операции.Круглый стол состоялся 23 ноября в помещении Житомирской ОГА.

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Участники мероприятия обсудили, как лучше усовершенствовать украинское законодательство в плане предоставления социальных льгот военным.

Так, по словам руководителя Центра бесплатной юридической помощи для участников АТО Люсии Коберник-Сачине, украинское законодательство в сфере социальной защиты военных не является совершенным.

Обсудив эту проблему, общественные организации участников АТО сошлись на мнении, что нужно обеспечить безусловную реализацию всем участникам антитеррористической операции предоставленного им государством права на получение жилых помещений.

Как вариант – военные могут получать адекватную денежную выплату вместо земельных участков под застройку. Но для этого нужно вносить изменения в законодательные акты на уровне парламента и Кабмина.

Поэтому общественность инициирует внесение соответствующего вопроса относительно обращения депутатов областного совета к украинскому правительству и парламенту. Такое обращение планируют вынести на очередную сессию Житомирского областного совета, которая должна состояться уже в декабре этого года.