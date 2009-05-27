Госкомстат поведал об увеличении зарплаты

Средняя заработная плата по Украине в апреле увеличилась на 27 грн., по сравнению с мартом, и составила 1845 грн.

Об этом сказано в сообщении Государственного комитета статистики, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, самый низкий уровень средней заработной платы в апреле был зафиксирован в Тернопольской обл. – 1339 грн. (+26 грн. по сравнению с мартом), Волынской обл. – 1348 грн. (-3 грн.) и Черниговской обл. – 1385 грн. (-55 грн.).

Самый высокий уровень средней заработной платы Госкомстат зафиксировал в г. Киев – 3147 грн. (+46 грн.), Донецкой обл. – 2013 грн. (-22 грн.) и в Днепропетровской обл. – 1925 грн. (+101 грн.).