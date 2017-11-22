На Женском конгрессе началась дискуссия о проблемах и ограничениях, с которыми женщины сталкиваются на военной службе (трансляция)

В рамках 1-го Украинского Женского Конгресса проходит дискуссия "Женщины, мир и безопасность".

Спикеры обсуждают роль женщин в обеспечении мира и укреплении безопасности. Также акцентируется внимание на проблемах и ограничениях для женщин на военной службе.

Модератор: Мария Ионова, народный депутат Украины, сопредседатель МФО «Равные возможности»

Участники:

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Анн-Софи Штуде

Национальный координатор по вопросам женщин, мира и безопасности, Финляндия

Эдита Тахірі, председатель Регионального женского лобби Юго-Восточной Европы (RWLSEE)

Специальное слово: Ван Нгуен, и.о. Директора Представительства Программы развития ООН в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве при участии первых лиц государства открылся 1-й Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Цель проведения конгресса, организованного по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности» – это объединение успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Конгресс продлится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечения женщин к процессу миротворчества и сектору безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиления гендерного образования и просвещения.