Еще одна улица в центре Львова станет пешеходной

Расположенная возле проспекта Шевченко в центре Львова улица Руданского станет пешеходной. Там ликвидируют парковку и транзитное движение автотранспорта. Соответствующее решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, передает zaxid.net.

Читайте такжеВо Львове открыли памятник "Воинам, отдавшим свои жизни за Украину"Как рассказала начальница отдела урбанистики ЛКП «Институт пространственного развития» Александра Сладкова, сейчас ул. Руданского используется преимущественно для движения пешеходов – таковы результаты исследования студентов «Львовской политехники». «В течение 20 минут в будний день по улице проехали 9 машин. 17 машин были припаркованы. Пешком прошли 120 человек. То есть улица уже сейчас преимущественно пешеходная», – сказала Сладкова.

Согласно предварительным планам мэрии, реконструировать ул. Руданского хотят в следующем году. Окончательно это станет известно, когда будет сформирован бюджет развития на 2018 год. Именно во время реконструкции улицу и планируют сделать пешеходной.

По словам Александры Сладковой, въезды на улицу перекроют столбцами, однако часть из них будет иметь замки так, чтобы в случае необходимости автомобили экстренных служб смогли их снять и проехать. Для проезда экстренных служб по всей улице будет предусмотрена полоса шириной 4 м.

Сладкова также отметила, что на улице сделают удобное покрытие для всех пешеходов, в том числе и маломобильных.

Кроме того, на ул. Руданского во время реконструкции планируют высадить деревья и кусты.

Ул. Руданского станет частью пешеходного кольца вокруг центра города, который постепенно вводят в Львове.