Активистки Femen устроили очередной "голый" протест под администрацией президента (фото)

Активистки Femen неподалеку от здания администрации президента в Киеве устроили акцию протеста, приуроченную ко "Дню достоинства и свободы". Об этом сообщает "Страна.ua".

На улице Банковой возле кордона силовиков на подходе к Администрации президента две активистки полностью оголили верх. На их телах были написаны лозунги в стиле "ожидание - реальность".

На теле у одной женщины написано "Dream 2013 - Free", а у другой - "Real 2017 - Roshen".

Таким образом Femen обвиняют президента Петра Порошенко в "сливе" результатов Евромайдана, который не принес народу Украины обещанной свободы, зато бизнес-успехи президента пошли вверх.

"Единственным достижением Революции Достоинства стало сказочное обогащение шоколадного президента Порошенко и его клики, - говорится в заявлении Femen по поводу новой акции. - Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией. Народ в дерьме, власть в шоколаде. Femen призывает спасти достижения Революции Гідності, оправив негідників на свалку истории".

Акция длилась не более минуты, девушек очень быстро задержали силовики.

Как сообщал УНИАН, в Киеве обнаженная активистка Femen зажгла файер на памятнике-пушке.