Потеряла мужа и сестру: пострадавшая в жутком ДТП в Харькове записала первое обращение из реанимации

07:21, 20 ноября 2017
Общество
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Пострадавшая в ДТП Евтеева записала на телефоне первое обращение из реанимации.

Евтеев погиб в ДТП, а его жена сейчас в больнице / фото facebook.com/alisha.zybtseva

Оксана Евтеева (Берченко), потерявшая мужа и сестру в результате ДТП в Харькове, сделала первое телефонное обращение из реанимации. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Я хочу обратиться к каждому человеку, кто имеет отношение к этому делу. Если вы очевидец - дайте показания в суде. Если следователь, судья, конвоир, прокурор - прошу вас рассмотреть это дело по всей строгости закона. Когда вам будут предлагать деньги, не берите их, не становитесь участниками безнаказанных убийств", - отметила она.

Стоит отметить, что у Евтеевой сломан таз, травма черепа и сильно изуродовано лицо. Впереди - пластика, первые шаги.

Как сообщал УНИАН, кровавая авария сломала жизни целой семье. Так, на месте ДТП погиб муж Александр Евтеев, а его жена Оксана Берченко (Евтеева) и ее сестра Диана Берченко в тяжелом состоянии попали в больницу. 26 октября последняя умерла.

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Новость в сюжете: ДТП в Харькове
Теги: #ДТП в Харькове#авария в Харькове#обращение Евтеевой