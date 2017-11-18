По дороге во Львов умер выдающийся украинский фотохудожник

Сегодня утром, 18 ноября, скончался выдающийся украинский фотохудожник, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, личный фотограф первого президента Украины Василий Пилипюк.

Об этом сообщили его родные на странице Василия Пилипюка в Facebook.

«Неожиданно отошел в Вечность любимый муж, самый дорогой отец, любимый дедушка, выдающийся украинский фотохудожник Василий Пилипюк. Возвращаясь автомобилем из Киевского Национального университета культуры и искусств, где работал заведующим кафедрой фотоискусства, во время остановки неподалеку от города Ривне внезапно потерял сознание. Скорая помощь доставила его в реанимацию. Диагноз - инсульт. Между 6 и 7 часом ушел из жизни. О времени и месте прощания сообщим в дальнейших сообщениях», - говорится в сообщении.

Справка. Василий Пилипюк - украинский фотограф. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1993), заслуженный деятель искусств Украины. Художник Международной федерации фотоискусства (FIAP), заместитель президента Всемирного объединения фотографов украинцев (С.А.Ф.В. США), профессор Львовской национальной академии искусств.

Три года был личным фотографом первого президента Украины Леонида Кравчука.

Василий Пилипюк родился в Ивано-Франковской области. Выпускник факультета журналистики Львовского университета имени Ивана Франко. Жил во Львове.