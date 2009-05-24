25 мая на Львовщине объявлен день траура

В связи с гибелью в воскресенье 7 жителей Львовщины – паломников, которые ехали в Крехов и попали в автокатастрофу, 25 мая во Львовской области будет объявлено днем траура.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла специально созванная общая комиссия во главе с председателем Львовской облгосадминистрации Николаем КМИТЕМ и председателем Львовского облсовета Мирославом СЕНИКОМ.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора области Ольга КУЛИК, в понедельник на территории области отменяются все развлекательные мероприятия. Председатель Львовской ОГА выразил соболезнование семьям погибших и отметил, что каждой из таких семей будет выделено по 10 тысяч гривен.

Сегодня около 7 часов утра во Львове, на 4-м километре объездной дороги, произошло столкновение турецкого грузовика “Рено” с микроавтобусом “Богдан”, перевозившим 24 паломника из села Старое Село Пустомитовского района Львовщины в монастырь в селе Крехов Жовкивского района. В результате ДТП пострадало 25 человек: семеро из них погибли (в том числе один ребенок) и 18 человек травмированы, из которых 17 с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Все погибшие – женщины, жительницы Старого Села.

По предварительным данным пресс-службы Львовского областного управления ГАИ, столкновение состоялось по вине водителя грузовика, заснувшего за рулем и выехавшего на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автобусом.

Специальная комиссия поручила Пустомитовской районной государственной администрации оказать помощь семьям погибших в проведении похорон. Руководство области также будет присутствовать на церемонии захоронения погибших.

Ситуация находится на контроле председателя Львовского областного совета, главы Львовской областной государственной администрации и областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.