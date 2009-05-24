Умер один из создателей "Виагры"

Скончался американский ученый и нобелевский лауреат Роберт Ферчготт (Robert Furchgott), исследования которого, в частности, привели к созданию препарата "Виагра".

Дочь ученого Сьюзан подтвердила газете New York Times, что ее отец скончался во вторник в Сиэтле, не дожив меньше месяца до 93 лет.

Ферчготт проводил исследования с окисью азота, считавшейся до того исключительно вредным газом, при участии которого возникают смог и кислотные дожди. Однако после работ ученого с этим химическим веществом выяснилось его положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека, в частности, под его воздействием расширяются кровеносные сосуды и стимулируется кровообращение.

Эти свойства окиси азота легли в основу известного препарата для борьбы с эректильной дисфункцией "Виагра".