Завершился съезд НСНУ

Съезд политической партии “Народный Союз “Наша Украина” избрал совет партии в составе 214 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 756 делегатов съезда, против – 31, воздержались – 36.

В совет политической партии "Народный Союз “Наша Украина", в частности, вошли - Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Борис БЕСПАЛЫЙ, Сергей БЫЧКОВ, Оксана БИЛОЗИР, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Эдуард ГУРВИЦ, Давид ЖВАНИЯ, Юрий ЕХАНУРОВ, Игорь ЖДАНОВ, Роман ЗВАРИЧ, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Николай МАРТЫНЕНКО, Татьяна МОКРИДИ, Юрий ПАВЛЕНКО, Иван ПЛАЧКОВ, Владимир ПОЛЯЧЕНКО, Петр ПОРОШЕНКО, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Евгений ЧЕРВОНЕНКО, Петр ЮЩЕНКО, Ярослав ЮЩЕНКО.

В четверг, 16 ноября, в 16.00 состоится заседание совета партии “Народный Союз “Наша Украина”.

Об этом, закрывая второй этап III съезда НСНУ, сообщил Юрий ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что место проведения заседания будет уточнено, но, скорее всего, это будет «Киевпроект».

Согласно уставу партии, на заседании Совета НСНУ должен быть избран председатель Совета партии.