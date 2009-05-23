Погода на 24 мая

Завтра, 24 мая, в Украине сохранится прохладная дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается переменная облачность. На большей части территории Украины небольшие осадки; в восточной части Крыма и Приазовье умеренные кратковременные дожди с грозами, ночью и утром местами сильные дожди местами град. В западной части преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточной половине местами порывы и шквалы 15-22 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей местами 13-16°; днем 16-21°, на Закарпатье и юге Одесской области 22-24°; в Карпатах ночью 1-6°, днем 8-13°.

В Киеве и Киевской области небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью по области 7-12°, днем 16-21°; в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°.