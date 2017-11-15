Киберполиция заблокировала работу онлайн-кинотеатра из-за подозрения в пиратстве

Киберполиции заблокировала работу онлайн-кинотеатра QFILM.TV по подозрению в распространении пиратского контента.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины совместно со следователями Деснянского управления столичной полиции при расследовании уголовного производства, начатого по факту нарушения авторских прав, заблокировали работу указанного Интернет-ресурса и задокументировали противоправную деятельность его владельца", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что кинотеатр создал житель Винницкой области для заработка. Он наполнял его контентом в течение года, а серверы разместил в столице. Мужчина загружал нелегальные аудио- и видеопроизведения в удаленном доступе.

Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства: компьютер и другие носители информации, а также банковские карточки и сим-карты.

Изъятая техника направлена на соответствующие экспертизы. Правоохранители решают вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения. Ему грозит до двух лет лишения свободы.