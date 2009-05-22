Ющенко взойдет на Тарасову гору

В пятницу, 22 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях, посвященных 148-й годовщине перезахоронения Тараса Шевченко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, в этот день Президент возложит цветы к памятнику Великому Кобзарю в Киеве (парк им. Т.Шевченко).

Принять участие в церемонии возложения цветов приглашены премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, представители общественных организаций, политических сил и другие лица.

После завершения церемонии ее участники отбудут в Канев (Черкасская область), где в рамках отмечания годовщины перезахоронения Кобзаря при участии Президента состоится торжественное восхождение на Тарасову гору.