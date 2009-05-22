Правительство вводит плату за использование пластиковых упаковок
07:35, 22 мая 2009Общество
3528 0
Аргументы премьер-министра
Кабинет министров вводит плату за использование предприятиями пластиковых упаковок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера во время расширенного заседания правительства по вопросам развития предпринимательства.
«Мы вчера приняли постановление правительства, которое обязывает тех, кто ввозит или производит на территории Украины продукцию в такой упаковке, которая требует специальной утилизации, платить отчисления в фонд, который будет заниматься утилизацией этих вещей и их уборкой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом премьер подчеркнула, что введение платы на утилизацию является общемировой практикой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter