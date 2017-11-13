МИД: украинский моряк после пиратского плена в Нигерии вернулся домой

Министерство иностранных дел Украины подтвердило освобождение из пиратского плена украинского моряка, захваченного у берегов Нигерии. Об этом УНИАН сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"Руководство немецкой судоходной компании подтверждает, что члены экипажа одного из судов, которые были похищены в октябре этого года в Нигерии и среди которых был один гражданин Украины, вчера прибыли во Франкфурт-на-Майне", - сообщил Кирилич.

"Как подчеркивает представитель судоходной кампании, операция по освобождению стала возможной благодаря четкому взаимодействию судоходной компании, специальных органов власти в Нигерии и дипломатических представителей", - сказал Кирилич.

Отдельно он уточнил, что украинский моряк уже покинул Германию и вернулся на родину. "Гражданин Украины во Франкфурте прошел медицинский осмотр и вернулся в Украину", - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 25 октября благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» распространила информацию о том, что украинский моряк попал в пиратский плен у берегов Нигерии.