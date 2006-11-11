В Херсоне авария магистрального трубопровода
10:40, 11 ноября 2006Общество
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Без тепла остались 102 многоэтажки
В городе Херсон из-за порыва магистрального трубопровода диаметром 350 мм, в результате долговременной эксплуатации и коррозии металла, приостановлено теплоснабжение 102 многоэтажных жилых домов в Таврическом и Северном микрорайонах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов 11 ноября восстановительные работы продолжаются, в которых задействовано аварийные бригады коммунальных служб города.
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