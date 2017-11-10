В Крыму во время судилища украинскому политзаключенному Балуху вызвали "скорую"

Во время заседания Раздольненского районного суда оккупированного Крыма украинском активисту Владимиру Балуху, которого обвиняют в хранении боеприпасов, стало плохо, ему вызвали «скорую помощь».

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Как сообщает Радио «Свобода», Балух не может стоять из-за боли в спине. Заседание суда отложили на несколько часов. Ранее ФСБ РФ задержала активиста Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.

Ранее активист устанавливал украинский флаг на крыше своего дома, а также табличку на стене дома "улица Небесной сотни 18".

4 августа 2017 так называемый Раздольненский райсуд оккупированного Крыма вынес приговор Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

При рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, дело было отправлено на повторное рассмотрение.

7 ноября Раздольненский райсуд начал повторно рассматривать дело Балуха.