В Житомире впервые проходит форум для работников центров занятости и работодателей

Сегодня в Житомире впервые в области проходит форум для работников центров занятости и работодателей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 9 ноября в Житомире начал работу форум, который собрал представителей власти, образования, работодателей, профессиональных союзов и общественности.

Организаторы назвали мероприятие «Первый областной карьерный форум «Образование. Работа. Перспектива».

«В последнее время на Житомирщине часто употребляется слово «впервые». И сегодня такой форум проходит впервые именно у нас. Очень важно, что к участию в нем привлечены все «основные игроки» на рынке труда – власть, образование, работодатели и представители профессиональных союзов. Ведь объединившись вместе, мы сможем создать оптимальную модель развития, где будут учтены интересы всех сторон», – подчеркнул, открывая форум, заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута.

Участие в открытии форума также приняли председатель Житомирского облсовета Владимир Ширма и и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

Целью форума является создание эффективной системы взаимодействия между властью, службой занятости, работодателями и учебными заведениями.

Его также проводят для того, чтобы участники форума обменялись опытом по вопросам укомплектования предприятий квалифицированными кадрами.

По словам директора Житомирского областного центра занятости Галины Коренной, в течение 2017 года на Житомирщине трудоустроены 29 тысяч жителей.

Читайте такжеНа Житомирщине ОТО будут поддерживать свои культурные объекты и зарабатывать на них

«На учете у нас стоит 12 тыс. 900 безработных – это самый низкий уровень безработицы в области за последние 20 лет. Из них материальную помощь получают 9 тыс. 600 гражданам. Предприятиями, которые выплачивают самую большую заработную плату работникам, является – «Данико» в Черняховском районе, компания «Кромберг энд Шуберт», швейная фабрика в Бердичеве. Сегодня мы покажем лучшие практики работодателей, которые легально трудоустраивают людей и выплачивают зарплату, и соответственно - налоги», – рассказала Коренная.

Итак, участники форума обсудят вопросы развития кадрового потенциала, ознакомятся с лучшими практиками трудоустройства безработных и выслушают работодателей.

Они будут думать над тем, как лучше организовать учебный процесс для успешного карьерного развития учеников и студентов.

Ранее в Житомире открыли первый в Украине памятник Ольжичу.