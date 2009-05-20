Лучшей жизни за рубежом ищут 4,5 миллиона украинцев - эксперты

По состоянию на сегодняшний день около 4,5 миллионов трудовых мигрантов из Украины находятся за рубежом, из них 1,7 миллиона – в странах Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в комиссии „Справедливость и Мир” Украинской греко-католической церкви, таковы результаты исследования, проведенного экспертами европейской комиссии “Caritas International”.

При этом правовой статус украинских мигрантов очень ненадежен - 60-70% не имеют разрешения на проживание или трудоустройство.

По данным Международной организации миграции (МОМ), около 15 тыс. украинок подвергаются сексуальной эксплуатации за рубежом, а около 100 тыс. человек находится в трудовом рабстве. Многие из них были завербованы для заполнения непрестижных в странах ЕС вакансий в сферах строительства, сельского хозяйства, ухода за детьми или пожилыми людьми, хозяйственных работ в частных домах, ресторанах или гостиницах.

Трудовую миграцию украинцев, по мнению экспертов, можно трактовать как “круговую миграцию”, ведь свыше 80% мигрантов намерены вернуться на родину (среди женщин, которые оставили в Украине детей, вернуться планирует 60%). Около 70% имеют в Украине семью и поддерживают контакты с родственниками на родине. 90% мигрантов считают, что их будущее – в Украине, а, следовательно, пытаются приобрести квартиры, оплатить учебу детей или даже открыть собственный бизнес.

Результаты исследования засвидетельствовали, что от миграции больше всего страдают села Западной Украины, региона, непосредственно граничащего с Европейским Союзом.

С целью изучения предпосылок трудовой миграции из Украины комиссия «Справедливость и Мир» УГКЦ в партнерстве с Европейской Конференцией Комиссий «Справедливость и Мир» с 12 по 21 мая организовали програму-диалог на тему: «Противодействие торговле людьми – причины и следствия трудовой миграции из Украины». Участие в ней приняли депутаты и штатные сотрудники Европарламента, представители Еврокомиссии по делам трудоустройства, социальной помощи и равных возможностей, а также ряда общественных организаций.

Участники программы-диалога из 13 стран ЕС, в том числе из Франции, Германии, Португалии, Великобритании и Италии, в течение недели находились в Украине, изучая ситуацию из первых рук. Для этого они три дня жили в семьях мигрантов-заробитчан и с пострадавшими от торговли людьми лицами, а также ознакомились с работой организаций, противодействующих торговле людьми или работающих с ее жертвами.

Детальные результаты программы изучения предпосылок трудовой миграции из Украины будут представлены завтра, 21 мая, в 11.30 на пресс-конференции в УНИАН (Киев).