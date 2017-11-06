Сеть взорвала запись с разъяренной Умой Турман из-за секс-скандала с Вайнштейном (видео)

Ума Турман отказалась комментировать многочисленные сообщения о сексуальных домогательствах в Голливуде, потому что эти новости пробуждают в ней ярость.

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Видеозапись с неудачной попыткой взять комментарий у голливудской актрисы опубликовал в Twitter журналист Яшар Али. «Я поняла, что когда говорю о чем-то в ярости, я обычно сожалею о том, как это было сказано. Поэтому я жду, чтобы моя злость ушла. И когда я буду готова, я скажу, что должна сказать», - заявила Турман.

Видео уже стало вирусным, набрав более 200 тысяч лайков. В комментариях пользователи позавидовали умению Турман сдерживать себя.

Uma Thurman's response when asked about the flood of sexual misconduct allegations....wow. pic.twitter.com/Sw5Br1GwFg — Yashar Ali (@yashar) November 4, 2017

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее десятки женщин, в основном актрис, обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В результате скандала Вайнштейн потерял должность в созданной им же компании.