"Назначили виновным": адвокаты просят суд закрыть дело и освободить пограничника Колмогорова

Трое адвокатов просят коллегию Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел прекратить производство по делу пограничника Сергея Колмогорова в связи с недоказанностью вины и освободить его в зале суда.

Как передает корреспондент УНИАН, как минимум, защитники просят суд удовлетворить кассационную жалобу Колмогорова и отправить дело на новое судебное следствие в суд первой инстанции. Также адвокаты просят суд выйти за пределы кассационных требований и закрыть уголовное производство и освободить Колмогорова.

Адвокаты подчеркнули ряд обстоятельств, подтверждающих, что Колмогорова "назначили виновным». Защитники отмечают, что стреляли минимум четверо военнослужащих, судя по типам отверстий на обстрелянном автомобиле, однако никаких претензий к стрелявшим нет.

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Как утверждает сторона защиты, суды низшей инстанции проходили в закрытом режиме, не доказано, что именно Колмогоров застрелил пассажирку обстрелянного автомобиля, ведь нет пули, ставшей причиной смерти женщины.

Как сообщал УНИАН, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по авто, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.

Сегодня, 6 ноября, Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассматривает кассационную жалобу на приговор Колмогорову.